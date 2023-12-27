Об этом 24 Каналу сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что российские оккупанты традиционно отмалчиваются.

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Что известно о "хлопке"

Жители центральной части города и района Песчаное в 9:30 27 декабря слышали мощный взрыв. Отметим, что этот район расположен на юге Мелитополя, на выезде в сторону аннексированного Крыма.

Там есть несколько мест, где скапливается вражеское войско. Вероятно, именно там произошел взрыв. В настоящее время детали уточняются,

– сказал городской голова Мелитополя.

Также 26 декабря прогремел еще один очень мощный взрыв, который слышал весь город. Он произошел в восточной части Мелитополя, на выезде в сторону Бердянска. Как отметил Федоров, там на промышленных территориях находятся российские военные.

"От взрыва в некоторых районах дрожали окна", – добавил городской голова Мелитополя.

Что ликвидировали ВСУ

"Хлопок" посетил и временно оккупированный Бердянск, который россияне превратили в свою военную базу. Периодические прилеты по врагу на оккупированных территориях свидетельствуют, что у российских захватчиков нет глубокого тыла и им негде укрыться от Вооруженных Сил и украинского сопротивления.

Мы не можем сказать, что это была детонация, а значит, попадания были не по складам с боеприпасами. По всей видимости, наши бойцы ликвидировали тяжелое вооружение врага, личный состав, штабы и коммуникации. После взрыва в Бердянске исчез российский интернет и связь,

– подчеркнул Федоров.

По его словам, очень важно портить логистику и коммуникацию россиян.

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