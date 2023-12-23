Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Российская пропаганда сообщала, что якобы оккупанты уничтожили в Бердянске 3 беспилотника.

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"Но жители, которые остаются во временной оккупации, четко слышали звуки прилетов и детонации. Мы понимаем, что точно были ликвидированы силы врага во временно оккупированном Бердянске", – отметил мэр.

В четверг, 21 декабря, взрывы прогремели в Токмаке возле зданий администрации и полиции, которые захватили оккупанты.

Врагу нет покоя

Иван Федоров подчеркнул, что врагу неспокойно в Бердянске, Токмаке, Крыму и вообще на всех территориях Украины.

Врагу неспокойно как в глубоком тылу, которым он считает Бердянск, так и на линии фронта, где находится Токмак. Нет спокойного места на нашей земле для оккупантов. В Крыму захватчикам также некомфортно,

– подчеркнул он.

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