Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Российская пропаганда сообщала, что якобы оккупанты уничтожили в Бердянске 3 беспилотника.
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"Но жители, которые остаются во временной оккупации, четко слышали звуки прилетов и детонации. Мы понимаем, что точно были ликвидированы силы врага во временно оккупированном Бердянске", – отметил мэр.
В четверг, 21 декабря, взрывы прогремели в Токмаке возле зданий администрации и полиции, которые захватили оккупанты.
Врагу нет покоя
Иван Федоров подчеркнул, что врагу неспокойно в Бердянске, Токмаке, Крыму и вообще на всех территориях Украины.
Врагу неспокойно как в глубоком тылу, которым он считает Бердянск, так и на линии фронта, где находится Токмак. Нет спокойного места на нашей земле для оккупантов. В Крыму захватчикам также некомфортно,
– подчеркнул он.
"Хлопок" в Запорожской области: последнее
- В четверг, 21 декабря, во временно оккупированном Токмаке прозвучали громкие взрывы. Их слышали из разных уголков города. Канал "мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни" заявил, что в Токмаке трижды прилетело по российским оккупантам.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что уже есть информация о нескольких ликвидированных российских военных и служащих. Он отметил, что ликвидация врага ведется по всей запорожской линии фронта.
- Вечером 22 декабря во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Их слышали более часа. Доносились они до почти всех микрорайонов города. Начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина сообщила, что местные фиксируют БПЛА и работу российской ПВО.