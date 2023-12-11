Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что из-за этого россияне начали переориентировать свою авиацию и личный состав. Отметим, что также украинская армия тогда ударила по аэродрому Луганска.

К теме Россия переместила вертолеты из оккупированного Бердянска в Таганрог: СМИ привели доказательства

"Выстроили вокруг аэропорта 3 линии обороны на земле. Окопы, блиндажи. Противотанковые. Все, что только можно, но это не помогло", – сказал Дудукалов.

Враг охраняет аэропорт как военный объект. На аэродроме есть остатки инфраструктуры, которая осталась после прилетов. Однако информации о вертолетах, по состоянию на 10 декабря, не было.

Кажется, перешли к тактике прятать эти вертолеты меньшими группами вдоль побережья. Располагая их там, где будет удобно и комфортно, но меньшими группами. По 2 – 3, по 4 максимум,

– отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Россияне поняли, что их вертолеты могут закончиться и что ракеты ATACMS – достаточно мощное оружие.

Захватчики рассредоточили на территории Бердянского района достаточно техники и боекомплекта. К слову, ранее в аэропорту враг держал под открытым небом большое количество своей авиации.

Мощный удар по аэродромам Бердянска и Луганска