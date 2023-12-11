Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що через це росіяни почали переорієнтовувати свою авіацію та особовий склад. Зазначимо, що також українська армія тоді вдарила по аеродрому Луганська.

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"Вибудували навколо аеропорту 3 лінії оборони на землі. Окопи, бліндажі. Протитанкові. Усе, що лише можна, але це не допомогло", – сказав Дудукалов.

Ворог охороняє аеропорт як військовий об'єкт. На летовищі є залишки інфраструктури, яка залишилася після прильотів. Однак інформації щодо гелікоптерів, станом 10 грудня, не було.

Здається, перейшли до тактики ховати ці гелікоптери меншими групами вздовж узбережжя. Розташовуючи їх там, де буде зручно і комфортно, але меншими групами. По 2 – 3, по 4 максимум,

– зазначив заступник голови Бердянської районної ради.

Росіяни зрозуміли, що їхні вертольоти можуть закінчитися й що ракети ATACMS – доволі потужна зброя.

Загарбники розосередили на території Бердянського району достатньо техніки та боєкомплекту. До слова, раніше в аеропорту ворог тримав просто неба велику кількість своєї авіації.

Потужний удар по аеродромах Бердянська та Луганська