Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Російська пропаганда повідомляла, що нібито окупанти знищили у Бердянську 3 безпілотники.
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"Але мешканці, які залишаються у тимчасовій окупації, чітко чули звуки прильотів та детонації. Ми розуміємо, що точно було ліквідовано сили ворога у тимчасово окупованому Бердянську", – зауважив мер.
У четвер, 21 грудня, вибухи пролунали у Токмаку біля будівель адміністрації та поліції, які захопили окупанти.
Ворогу нема спокою
Іван Федоров підкреслив, що ворогу неспокійно у Бердянську, Токмаку, Криму та загалом на усіх територіях України.
Ворогу неспокійно як у глибокому тилу, яким він вважає Бердянськ, так і на лінії фронту, де зараз перебуває Токмак. Нема жодного спокійного місця на нашій землі для окупантів. У Криму загарбникам також некомфортно,
– наголосив він.
"Бавовна" у Запорізькій області: останнє
- У четвер, 21 грудня, у тимчасово окупованому Токмаку пролунали гучні вибухи. Їх чули з різних куточків міста. Канал "мелітопольського партизанського загону генерала Черешні" заявив, що у Токмаку тричі прилетіло по російських окупантах.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що вже є інформація про декількох ліквідованих російських військових та службовців. Він відзначив, що ліквідація ворога ведеться по всій запорізькій лінії фронту.
- Ввечері 22 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. Їх чули впродовж понад години. Долинали вони до майже всіх мікрорайонів міста. Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна повідомила, що місцеві фіксують БпЛА та роботу російської ППО.