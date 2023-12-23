Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Російська пропаганда повідомляла, що нібито окупанти знищили у Бердянську 3 безпілотники.

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"Але мешканці, які залишаються у тимчасовій окупації, чітко чули звуки прильотів та детонації. Ми розуміємо, що точно було ліквідовано сили ворога у тимчасово окупованому Бердянську", – зауважив мер.

У четвер, 21 грудня, вибухи пролунали у Токмаку біля будівель адміністрації та поліції, які захопили окупанти.

Ворогу нема спокою

Іван Федоров підкреслив, що ворогу неспокійно у Бердянську, Токмаку, Криму та загалом на усіх територіях України.

Ворогу неспокійно як у глибокому тилу, яким він вважає Бердянськ, так і на лінії фронту, де зараз перебуває Токмак. Нема жодного спокійного місця на нашій землі для окупантів. У Криму загарбникам також некомфортно,

– наголосив він.

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