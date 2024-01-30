Зокрема, на Запорізькому напрямку. Про це 24 Каналу наголосив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Росіяни посилюють оборону
Російські окупанти не зупиняються у своїх намірах захопити українські території. Вони продовжують посилювати свої оборонні рубежі. Зокрема, на Запорізькому напрямку.
"З іншого боку ми бачимо, що вони постійно проводять ротації та завозять нове "гарматне м'ясо" на нашу територію", – зазначив Федоров.
За його словами, раніше росіяни це робили здебільшого з територій тимчасово окупованого Криму. Зараз навпаки – завозять з території Маріуполя у бік Бердянська. Далі ворог розташовується на узбережжі Азовського моря.
"З того, що вони завозять – паливозаправники, аби задовольнити потреби у паливі. А також "гарматне м'ясо", яке "живим щитом" намагаються надсилати на Запорізьку лінію фронту", – додав міський голова Мелітополя.
Новини Мелітополя: останні
- Декілька оборонних рубежів, які росіяни зводять у Мелітополі, вже перетворилися у великі укріпрайони. У ворога був на це час і окупанти продовжують свою роботу.
- Рух опору у тимчасово окупованому Мелітополі увесь час нагадує про себе окупантам. Натомість ті тероризують місцеве населення та влаштовують перевірки. У місті складна ситуація з комунальними послугами.
- Бердянськ та Мелітополь росіяни перетворили на свої військові бази. Там щоденно можна почути вибухи.
- Тим часом кадирівці конфліктують з російськими військовими регулярної армії. Справа доходить до бійок та перестрілок. Зокрема, улюбленець Кадирова Ваха Хамбулатов не погодився на перевірку дозволу на в'їзд у місто і між окупантами спалахнула перепалка.