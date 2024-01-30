В частности, на Запорожском направлении. Об этом 24 Каналу отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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Россияне усиливают оборону
Российские оккупанты не останавливаются в своих намерениях захватить украинские территории. Они продолжают усиливать свои оборонительные рубежи. В частности, на Запорожском направлении.
"С другой стороны, мы видим, что они постоянно проводят ротации и завозят новое "пушечное мясо" на нашу территорию", – отметил Федоров.
По его словам, ранее россияне это делали в основном с территорий временно оккупированного Крыма. Сейчас наоборот – завозят с территории Мариуполя в сторону Бердянска. Далее враг размещается на побережье Азовского моря.
"Из того, что они завозят – топливозаправщики, чтобы удовлетворить потребности в топливе. А также "пушечное мясо", которое "живым щитом" пытаются посылать на Запорожскую линию фронта", – добавил городской голова Мелитополя.
Новости Мелитополя: последние
- Несколько оборонительных рубежей, которые россияне возводят в Мелитополе, уже превратились в большие укрепрайоны. У врага было на это время и оккупанты продолжают свою работу.
- Движение сопротивления во временно оккупированном Мелитополе все время напоминает о себе оккупантам. Вместо этого те терроризируют местное население и устраивают проверки. В городе сложная обстановка с коммунальными услугами.
- Бердянск и Мелитополь россияне превратили в свои военные базы. Там ежедневно слышны взрывы.
- Тем временем кадыровцы конфликтуют с российскими военными регулярной армии. Дело доходит до драк и перестрелок. В частности, любимец Кадырова Ваха Хамбулатов не согласился на проверку разрешения на въезд в город и между оккупантами вспыхнула перепалка.