У відповідь на ліквідацію військових, росіяни завжди "відіграються" на цивільних. Про це 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що у місцевих дуже складна ситуація з комунальними послугами.
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Яка ситуація в Бердянську та Мелітополі
Останніми днями на тимчасово окупованих територіях щодня лунають вибухи та відбувається ліквідація ворога. Так, 14 січня сили спротиву підірвали автівку, на якій пересувалися ворожі війська.
Вже вранці у вівторок, 16 липня, вибухи чули у тимчасово окупованому Бердянську.
Бердянськ та Мелітополь – це два міста, які ворог перетворив на свої військові бази. Тож, як ворог каже, "у глибокому тилу" щоденно відбуваються вибухи. Це не може нас не тішити,
– зазначив Іван Федоров.
З іншого боку на території тимчасово окупованої Запорізької області відбуваються постійні проблеми з комунальними послугами та інтернетом. Зазвичай він більше не працює, ніж працює.
"Наші мешканці ще сильніше занурюються в інформаційний вакуум, тому що немає інтернету. І навіть при використанні VPN вони не можуть отримувати об'єктивну інформацію", – наголосив мер Мелітополя.
Крім того, в Бердянську фіксують проблеми не лише із водопостачанням, а й з опаленням. У місті щонайменше 70 будинків вже довгий час залишаються без тепла.
Тиск на місцевих посилюється
При цьому всьому досі триває примусова паспортизація українських громадян. Крім того, після підриву автівки російських окупантів, у Мелітополі знову посилили перевірки.
Все відбувається, як завжди, після ліквідації ворога. Вони повністю закривають мікрорайон, аби зробити детальну перевірку: хто проживає в тих чи інших будинках, хто міг стати свідком, хто допомагав організації ліквідації ворога,
– розповів Федоров.
На жаль, жителі окупованих територій уже звикли, що в будь-який момент до них у квартиру можуть увірватись та проводити обшуки.
Що відбувається на окупованому Запоріжжі: детальніше
- Російські окупанти продовжують тероризувати населення на загарбаних територіях України. Зокрема, на початку 2024 року у Запорізькій області відкрили нові підрозділи так званих "військкоматів". Там працюють російські військові на пенсії, які проводять "каральні операції" та намагаються залучити якомога більше українців до окупаційної армії.
- Дуже складно є ситуація і з доступом до ліків і медичних послуг. Аби отримати можливість лікуватися та купувати необхідні медикаменти, українців зобов'язують взяти російські паспорти та оформити спеціальний доступ до соцзахисту.
- Оскільки повністю приборкати український рух спротиву росіянам не вдається, вони посилюють тиск на підлітків. Місцеві силовики часто почали навідуватися у школи та спортивні гуртки, аби знайти собі серед дітей інформаторів. Щобільше, підлітків часто відправляють на примусовий "відпочинок" до Росії, щоб там іще більше впливати на їхню свідомість.