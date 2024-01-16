У відповідь на ліквідацію військових, росіяни завжди "відіграються" на цивільних. Про це 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що у місцевих дуже складна ситуація з комунальними послугами.

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Яка ситуація в Бердянську та Мелітополі

Останніми днями на тимчасово окупованих територіях щодня лунають вибухи та відбувається ліквідація ворога. Так, 14 січня сили спротиву підірвали автівку, на якій пересувалися ворожі війська.

Вже вранці у вівторок, 16 липня, вибухи чули у тимчасово окупованому Бердянську.

Бердянськ та Мелітополь – це два міста, які ворог перетворив на свої військові бази. Тож, як ворог каже, "у глибокому тилу" щоденно відбуваються вибухи. Це не може нас не тішити,

– зазначив Іван Федоров.

З іншого боку на території тимчасово окупованої Запорізької області відбуваються постійні проблеми з комунальними послугами та інтернетом. Зазвичай він більше не працює, ніж працює.

"Наші мешканці ще сильніше занурюються в інформаційний вакуум, тому що немає інтернету. І навіть при використанні VPN вони не можуть отримувати об'єктивну інформацію", – наголосив мер Мелітополя.

Крім того, в Бердянську фіксують проблеми не лише із водопостачанням, а й з опаленням. У місті щонайменше 70 будинків вже довгий час залишаються без тепла.

Тиск на місцевих посилюється

При цьому всьому досі триває примусова паспортизація українських громадян. Крім того, після підриву автівки російських окупантів, у Мелітополі знову посилили перевірки.

Все відбувається, як завжди, після ліквідації ворога. Вони повністю закривають мікрорайон, аби зробити детальну перевірку: хто проживає в тих чи інших будинках, хто міг стати свідком, хто допомагав організації ліквідації ворога,

– розповів Федоров.

На жаль, жителі окупованих територій уже звикли, що в будь-який момент до них у квартиру можуть увірватись та проводити обшуки.

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