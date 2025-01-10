Як розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, обстріли завжди супроводжуються жертвами. Зокрема на початку січня ворог завдав серйозних ударів по Херсону та Запоріжжю, які обернулися справжньою трагедією.

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Чи готується ворог до штурмів

Усім відомо, що розв'язати проблему з КАБами можна, лише знищуючи їхні носії – ворожі літаки. На жаль, можливості робити це в повітрі Україна немає, тому потрібно знищувати ворожу інфраструктуру на території Росії. Для цього необхідна далекобійна зброя, засоби вогневого ураження.

Щодо оперативної ситуації на Придніпровському напрямку, то там ворог не збільшував кількість та інтенсивність штурмових дій. Острови Козацький, Великий Потьомкінський та Забич є основними, на яких окупанти зосереджують свої зусилля, щоб спробувати зайти на острівну зону.

Ситуація на Херсонщині: дивіться на карті

Ці острови ворог розглядає як можливий плацдарм для подальших дій. Але наразі російських ударних угруповань на Придніпровському напрямку українські сили не фіксують.

Ворог зазнає болючих втрат

"Моральний стан ворога погіршується. Зокрема ми говоримо про підрозділи 61 окремої бригади морської піхоти, яка воює на цьому напрямку. Вони вдають, що воюють, бо бояться уражень Сил оборони України, які відбуваються кожного дня", – додав речник Української добровольчої армії "Південь".

Упродовж тижня було знищено дві установки С-300, комплекс "Бук", разом з платформою для зарядки – це дуже великі та знакові втрати. Також були ефективні ураження бліндажів, човнів, засобів зв'язку.

На Запорізького напрямку немає великої штурмової активізації ворога. Штурмові дії бувають, але здебільшого це розвідка боєм. Окупанти пробують накопичувати сили біля нашої наших позицій для того, щоб, можливо, пізніше їх застосовувати,

– підкреслив Братчук.

Також ворог проводить повітряну розвідку, інженерну. Ситуація залишається стабільною, немає таких інтенсивних штурмів, як на інших напрямках, проте напруга відчувається і на землі, і в повітрі.

Зауважимо, російські війська не відмовляються від намірів висадитися на правому березі Дніпра. Такі спроби роблять регулярно, але їх зупиняють Сили оборони. Ворог зазнає втрат, а будь-які намагання окупантів накопичити резерви одразу фіксують та знищують.