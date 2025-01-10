Как рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, обстрелы всегда сопровождаются жертвами. В частности, в начале января враг нанес серьезные удары по Херсону и Запорожью, которые обернулись настоящей трагедией.

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Готовится ли враг к штурмам

Всем известно, что решить проблему с КАБами можно, только уничтожая их носители – вражеские самолеты. К сожалению, возможности делать это в воздухе у Украины нет, поэтому нужно уничтожать вражескую инфраструктуру на территории России. Для этого необходимо дальнобойное оружие, средства огневого поражения.

Относительно оперативной ситуации на Приднепровском направлении, то там враг не увеличивал количество и интенсивность штурмовых действий. Острова Казацкий, Большой Потемкинский и Забич являются основными, на которых оккупанты сосредотачивают свои усилия, чтобы попытаться зайти на островную зону.

Ситуация на Херсонщине: смотрите на карте

Эти острова враг рассматривает как возможный плацдарм для дальнейших действий. Но пока российских ударных группировок на Приднепровском направлении украинские силы не фиксируют.

Враг несет болезненные потери

"Моральное состояние врага ухудшается. В частности мы говорим о подразделениях 61 отдельной бригады морской пехоты, которая воюет на этом направлении. Они делают вид, что воюют, потому что боятся поражений Сил обороны Украины, которые происходят каждый день", – добавил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

В течение недели было уничтожено две установки С-300, комплекс "Бук", вместе с платформой для зарядки – это очень большие и знаковые потери. Также были эффективные поражения блиндажей, лодок, средств связи.

На Запорожском направлении нет большой штурмовой активизации врага. Штурмовые действия бывают, но по большей части это разведка боем. Оккупанты пробуют накапливать силы возле нашей наших позиций для того, чтобы, возможно, позже их применять,

– подчеркнул Братчук.

Также враг проводит воздушную разведку, инженерную. Ситуация остается стабильной, нет таких интенсивных штурмов, как на других направлениях, однако напряжение ощущается и на земле, и в воздухе.

Заметим, российские войска не отказываются от намерений высадиться на правом берегу Днепра. Такие попытки делают регулярно, но их останавливают Силы обороны. Враг несет потери, а любые попытки оккупантов накопить резервы сразу фиксируют и уничтожают.