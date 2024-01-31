Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Сейчас оккупанты готовятся к выборам Путина, а поздравления "хлопков" мешают.

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Оккупанты готовятся к выборам

В марте в России должны пройти так называемые выборы президента, где уже есть очевидный "победитель". На временно оккупированных территориях начинается подготовка к действу.

"На этой неделе заехали новые подразделения полицейских. Их основная цель – охранять предателей коллаборантов гауляйтеров, которые приехали для организации фейковых выборов. Если бы все было спокойно, то такого никто бы не делал", – рассказал чиновник.

Кроме этого оккупанты используют пенсионеров для своей пропаганды. Например, в Энергодаре строят так называемые "ветеранские профсоюзы", где заставляют демонстрировать вроде бы поддержку Путина.

"Это выглядит сугубо как издевательство над нашими пожилыми людьми и пенсионерами. Потому что в качестве вознаграждения за вступление в такой профсоюз враг предлагает продуктовые наборы или медикаменты. То есть так враг использует наших людей, но здесь не говорится о поддержке (Путина – 24 канал) этой категорией людей. Это просто безысходность, чтобы выжить", – подчеркнул Федоров.

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