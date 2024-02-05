Про це президент України розповів в інтерв'ю італійському каналу Rai1. Зеленський також закликав країни Європи надавати нашій державі всю необхідну підтримку, передає 24 Канал.

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Зеленський пояснив, чим небезпечне "звикання" до війни

Коментуючи думку Папи Римського, що світ звикає до війни Росії проти України й знижує свою увагу до конфлікту, Зеленський сказав, що наразі це вже відбувається.

Люди звикають навіть до тих речей, що тисячі українських дітей були депортовані. Спочатку це був жах для Європи. Спочатку нам допомагали, нещодавно ми зробили навіть міжнародну коаліцію,

– пояснив він.

Однак, за словами Зеленського, емоції проходять, люди звикають, тому навіть в Європі починають звучати несправедливі твердження, що, мовляв, "українським дітям може подобатися на території Росії".

Президент пояснив, що звикати до війни можна лише на відстані, але коли "війна приходить до тебе, звикнути до неї стовідсотково неможливо і неприпустимо".

"Інакше ти програв цю війну. Програв себе, свій дім, свою сім'ю", – зауважив глава держави.

Крім того, Зеленський зазначив, що частина українців також звикає до війни, що, на думку президента, є великою помилкою.

До деяких речей так, але як можна звикнути до того, що гинуть люди, що летять ракети? Розумієте, це неможливо, і це ненормальне життя,

– підкреслив Зеленський.

За словами президента, коли є відстань до фронту, то люди починають до чогось звикати. Але наголосив, що такий підхід несправедливий до тих, хто зараз перебуває на фронті.

Тому він закликав "підключити мозок і зрозуміти", що "поки фронт там, то фронт може бути вже тут, де ти, якщо ти не будеш підтримати тих, хто на фронті".

"Звикання" до війни може призвести до конфлікту в Європі

Зеленський також застеріг європейців, що звикання до війни може призвести до того, що вона може прийти до Європи. Адже світ має справу з Владіміром Путіним.

"І коли війна прийде, ніхто не буде готовий. Ніхто не буде готовий так, як Україна, тому що ми давно в війні. Армії Європи не будуть готові. Буде шок. Буде десятки мільйонів людей в хаосі, в еміграції. І куди вони будуть бігти?" – сказав президент.

Також Зеленський підкреслив, що після початку повномасштабної агресії Росії українці поїхали до європейських країн, де отримали прихисток. Водночас він спитав, куди всі в Європі будуть діватися, якщо туди прийде російська армія.

Як вони будуть захищатись? Де впевненість, що спрацює НАТО? Хто про це каже? Ніхто не говорить суспільству про ці деталі, але куди всі дінуться? Будуть захищатись. Почнеться глобальна війна. Імміграційні процеси й великі втрати,

– зазначив Зеленський.

Зрештою глава держави підкреслив, що європейським країнам треба заздалегідь зробити кілька кроків, щоб не ризикувати своїми країнами й людьми. Зеленський також закликав підтримувати Україну, щоб "Україна зупинила їх тут і політично разом з вами відтиснула їх додому".