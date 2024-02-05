Глава держави під час спілкування з італійськими журналістами зазначив, що Україна потребує макрофінансової допомоги від ЄС, передусім, задля того, аби не втратити те, що їй ціною важких втрат і зусиль вдалося відстояти.
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Як кров із носа
Коментуючи рішення європейських лідерів про виділення 50 мільярдів євро, Зеленський наголосив, що ці гроші дуже потрібні для того, аби Україна продовжувала тримати оборону і стояти на ногах.
Коротше кажучи, гроші ЄС допоможуть Україні функціонувати зсередини, аби вона могла протистояти зовнішнім викликам.
За словами Зеленського, оборона України – велике завдання.
Без цих грошей, без цієї підтримки ми можемо втратити те, що ми маємо. Тобто ми маємо вистояти – ось, для чого цей пакет підтримки. Саме для цього,
– наголосив президент.
50 мільярдів для України: що відомо
- 1 лютого президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що усі 27 лідерів Європейського Союзу погодили допомогу для України в розмірі 50 мільярдів євро. Це значить, що протягом 4 років Київ отримає 17 мільярдів прямої допомоги та 33 мільярди у вигляді кредитів.
- Відомо, що Угорщина не зможе ветувати допомогу Україні. Нагадаємо, що Орбан був противником виділення коштів Києву. Зокрема, він накладав вето на це рішення на попередньому саміті у грудні 2023 року.
- Видання Index пише, що напередодні саміту ЄС, увечері 31 січня, лідери Італії та Франції Джорджія Мелоні та Емманюель Макрон провели зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном та переконали його не "вставляти палки в колеса".