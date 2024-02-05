Глава держави під час спілкування з італійськими журналістами зазначив, що Україна потребує макрофінансової допомоги від ЄС, передусім, задля того, аби не втратити те, що їй ціною важких втрат і зусиль вдалося відстояти.

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Як кров із носа

Коментуючи рішення європейських лідерів про виділення 50 мільярдів євро, Зеленський наголосив, що ці гроші дуже потрібні для того, аби Україна продовжувала тримати оборону і стояти на ногах.

Довідка: В Офісі президента розповіли, що 50 мільярдів євро від ЄС підуть на підтримку української економіки, щоб держава могла виконувати соціальні та бюджетні зобов'язання. Там наголосили, що державний бюджет має певний дефіцит. Значна частка грошей йде на фінансування армії, зокрема, на заробітні плати, соціальні виплати тощо. Однак ще існує низка соціальних зобов'язань, на кшталт виплат бюджетникам, пенсії тощо. Саме такі потреби покриють кошти від ЄС.

Коротше кажучи, гроші ЄС допоможуть Україні функціонувати зсередини, аби вона могла протистояти зовнішнім викликам.

За словами Зеленського, оборона України – велике завдання.

Без цих грошей, без цієї підтримки ми можемо втратити те, що ми маємо. Тобто ми маємо вистояти – ось, для чого цей пакет підтримки. Саме для цього,

– наголосив президент.

50 мільярдів для України: що відомо