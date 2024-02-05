Глава государства во время общения с итальянскими журналистами отметил, что Украина нуждается в макрофинансовой помощи от ЕС, прежде всего, для того, чтобы не потерять то, что ей ценой тяжелых потерь и усилий удалось отстоять.

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Как кровь из носа

Комментируя решение европейских лидеров о выделении 50 миллиардов евро, Зеленский отметил, что эти деньги очень нужны для того, чтобы Украина продолжала держать оборону и стоять на ногах.

Справка: В Офисе президента рассказали, что 50 миллиардов евро от ЕС пойдут на поддержку украинской экономики, чтобы государство могло выполнять социальные и бюджетные обязательства. Там отметили, что государственный бюджет имеет определенный дефицит. Значительная часть денег идет на финансирование армии, в частности, на заработные платы, социальные выплаты и тому подобное. Однако еще существует ряд социальных обязательств, вроде выплат бюджетникам, пенсии и т.д. Именно такие потребности покроют средства от ЕС.

Короче говоря, деньги ЕС помогут Украине функционировать изнутри, чтобы она могла противостоять внешним вызовам.

По словам Зеленского, оборона Украины – большая задача.

Без этих денег, без этой поддержки мы можем потерять то, что мы имеем. То есть мы должны выстоять – вот, для чего этот пакет поддержки. Именно для этого,

– подчеркнул президент.

50 миллиардов для Украины: что известно