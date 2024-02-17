На Мюнхенской конференции выступал и президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, назвал, чего Украина ждет от американских партнеров. Решение Конгресса относительно помощи Украине, по словам Зеленского, сейчас является ключевым.
Смотрите также Возможно, вопрос о 5 статье НАТО будут решать не США, – Зеленский
Какой может быть судьба российских активов
России придется заплатить за вред и опустошение, которые она наносит Украине и ее народу. Члены G7 высоко оценили работу министерств финансов и иностранных дел "Большой семерки" по этому вопросу на сегодня и поддержали их будущие обсуждения. Они подтвердили свою решимость держать суверенные активы России в их юрисдикциях недвижимыми, пока Москва не заплатит за нанесенный ущерб,
– говорится в заявлении Антонио Таяни.
Именно Италия главенствует сейчас в "Большой семерке", поэтому министр иностранных дел Антонио Таяни сделал заявление как глава встречи министров иностранных дел G7 на Мюнхенской конференции.
Еще он сказал, что члены G7 и в дальнейшем будут изучать все возможные пути, как можно помочь Украине, чтобы наше государство получило компенсацию от России в соответствии с международным правом.
Другие заявления G7 о помощи Украине:
- Страны-члены продолжат помогать нашему государству. Они осуждают войну и будут работать над тем, чтобы привлечь преступников к ответственности.
- Члены группы активизируют свои усилия, чтобы Россия не могла обходить уже наложенные санкции. Еще обещают усилить санкции.
- G7 будет поддерживать восстановление Украины. Поддержку будут координировать через Межведомственную платформу координации доноров.
- "Большая семерка" осудила поставки оружия оккупантам от КНДР и призвала Иран прекратить помогать российским военным.
24 Канал собирает главные заявления с Мюнхенской конференции по безопасности в этом материале.