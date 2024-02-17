На Мюнхенской конференции выступал и президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, назвал, чего Украина ждет от американских партнеров. Решение Конгресса относительно помощи Украине, по словам Зеленского, сейчас является ключевым.

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Какой может быть судьба российских активов

России придется заплатить за вред и опустошение, которые она наносит Украине и ее народу. Члены G7 высоко оценили работу министерств финансов и иностранных дел "Большой семерки" по этому вопросу на сегодня и поддержали их будущие обсуждения. Они подтвердили свою решимость держать суверенные активы России в их юрисдикциях недвижимыми, пока Москва не заплатит за нанесенный ущерб,

– говорится в заявлении Антонио Таяни.

Именно Италия главенствует сейчас в "Большой семерке", поэтому министр иностранных дел Антонио Таяни сделал заявление как глава встречи министров иностранных дел G7 на Мюнхенской конференции.

Еще он сказал, что члены G7 и в дальнейшем будут изучать все возможные пути, как можно помочь Украине, чтобы наше государство получило компенсацию от России в соответствии с международным правом.

Обратите внимание! До 2014 года Россия входила в G8, но после полномасштабного вторжения организация превратилась в G7.

Другие заявления G7 о помощи Украине:

Страны-члены продолжат помогать нашему государству. Они осуждают войну и будут работать над тем, чтобы привлечь преступников к ответственности.

Члены группы активизируют свои усилия, чтобы Россия не могла обходить уже наложенные санкции. Еще обещают усилить санкции.

G7 будет поддерживать восстановление Украины. Поддержку будут координировать через Межведомственную платформу координации доноров.

"Большая семерка" осудила поставки оружия оккупантам от КНДР и призвала Иран прекратить помогать российским военным.

24 Канал собирает главные заявления с Мюнхенской конференции по безопасности в этом материале.