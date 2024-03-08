Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він нагадав, що у лютому 2024 року запульсувало питання про 800 тисяч боєприпасів, які знайшла Чехія.

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Ударів з нашого боку стає більше

Як зазначив Черник, нині зі снарядами є один нюанс – ціна. На початку повномасштабного вторгнення боєприпас коштував 1 тисячу доларів. Зараз ціна піднялася і він коштує від 4 тисяч доларів. На жаль, ринок скасувати неможливо.

Якщо нині ми маємо задекларовану суму більше ніж половина, то за методом доказовості від протилежного можемо припустити, що частина з цих грошей запрацювала,

– мовив військовий експерт.

За його словами, середньодобовий показник застосування української артилерії становить близько 5 тисяч. Цього запасу боєприпасі Силам оборони повинно вистачити приблизно на пів року. На цю хвилину Україна збільшує артилерійські удари.

"Вітання, тим зрадникам, які почали розводити паніку, мовляв, нібито Україну кинули й лишили нас без боєприпасів. Треба нарешті навчитися тримати емоційні гойдалки у правильному серединному положенні. У нас або усе зрада, або перемога", – додав Черник.

Звідки надійшли снаряди

Є два варіанти щодо того, звідки Україна почала отримувати підкріплення снарядами: з 1 мільйону від ЄС або з 800 тисяч, які знайшла Чехія. Проте на думку військового експерта, це не ті снаряди, які європейський конвеєр поставив на виробництво. Найімовірніше, зараз Україна отримала снаряди від Чехії.

Чехія завжди була великим хабом зброї ще з часів Першої світової війни,

– наголосив Черник.

Він пригадав, що німці вкладали величезні кошти у розвиток чеського військово-промислового потенціалу, коли заволоділи цією територією. Під час приходу СРСР цей потенціал був збережений та навіть розвинутий. Вже після розпаду Радянського Союзу Чехія змогла побудувати інтегровану унікальну систему, яка поєднує у собі старі радянські технології із західними.

Мабуть, чехи мали у закритій частині величезну кількість найрізноманітніших проєктів, вивчили питання та зуміли знайти шляхи, щоб переконати уряди країн, що треба продавати снаряди,

– припустив військовий експерт.

Прага могла викупити снаряди для ЗСУ в Південно-Африканській Республіці, Пакистані, Індії та Латинській Америці.

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