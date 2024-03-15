Эти деньги должны пойти на производство боеприпасов. Таким образом европейцы стремятся изготавливать до 2 миллионов снарядов в год.

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ЕС будет делать больше оружия

Так, в сообщении Еврокомиссии говорится, что до конца 2025 года Европа достигнет годового объема изготовления боеприпасов в 2 миллиона единиц.

Кроме того, ЕС отобрала 31 проект, призванный помочь европейской промышленности увеличить производство и готовность снарядов.

Отобранные проекты охватывают пять отраслей:

взрывчатые вещества;

порох;

боеприпасы;

ракеты;

сертификация испытаний и восстановление.

Эти проекты будут профинансированы из бюджетов ЕС и Норвегии. На них выделят 513 миллионов евро.

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