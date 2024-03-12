До нього увійшли артснаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети для ППО та інше. Про це розповів кореспондент Пентагону в "Голос Америки".

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Новий пакет військової допомоги

США оголосили про надання Україні пакету озброєнь на суму 300 мільйонів доларів. Цей пакет є першим подібним пакетом військової допомоги, наданим Україні від США у поточному році.

До пакета входять артилерійські снаряди, боєприпаси для систем залпового вогню HIMARS, ракети для систем протиповітряної оборони, та інше.

Ярош зазначив, що для фінансування цього пакету Білий дім використав кошти, які були раніше схвалені Конгресом США.