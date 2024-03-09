Законодавці сподіваються, що новий законопроєкт зможе пройти через Конгрес. Про це пише NBC News з посиланням на свої джерела.

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Республіканці працюють над новим проєктом допомоги Україні

Республіканці у Палаті представників, спікер Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.

Законодавці мають сподівання, що новий законопроєкт зможе пройти через Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, що виступають проти подальшого фінансування України.

Зазначається, що проєкт знаходиться на початкових стадіях. Але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими ухвалити закон, як тільки Конгрес затвердить черговий законопроєкт з фінансування уряду 22 березня.

Відповідно до слів двох джерел видання, подальше очікування може відсунути прийняття критично важливої допомоги для України на квітень, враховуючи заплановані двотижневі канікули в Конгресі наприкінці березня.

Серед пропозицій, що обговорюються, є розгляд частини невійськової допомоги як вид кредиту, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк МакКоул, республіканець від Техасу, який бере участь в обговоренні, і сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни.

Економічна допомога для підтримки загального функціонування уряду України та її довгострокових зусиль з відбудови за цим планом буде залежати від позики згідно з цим планом. Там зазначили, що російські активи, заарештовані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава.

Надання кредитів, як частина пакету, покликане зменшити занепокоєння консерваторів у Палаті представників, які критикували мільярдні обсяги американської допомоги Україні і заявили, що не підтримують подальше спрямування доларів американських платників податків без довгострокового плану перемоги у війні,

– зазначили у NBC.

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