Про це на пресконференції заявив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер. В той самий час Сполучені Штати розглядають інші тимчасові варіанти підтримки, поки пакет допомоги не буде ухвалений.

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Затримки допомоги та інші шляхи

Патрік Райден заявив, що Пентагон продовжує закликати Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням, що містить допомогу для України. Він наголосив, що Україні "потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті".

Насправді немає іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України на полі бою,

– констатував речник Пентагону.

Водночас видання Bloomberg пише, що Білий дім розглядає можливість залучення 200 мільйонів доларів для України, які були закладені на фінансування армії США, поки великий пакет не ухвалений.

Зазначається, що ці кошти можуть використати для оплати критично важливої ​​зброї, боєприпасів та іншого обладнання. Причиною такого рішення є те, що Україна стикається з нестачею артилерії, тоді як росіянам за останній час вдалося досягти невеликих просувань.

Остаточне рішення щодо такого формату допомоги на фоні затримок у Конгресі ще не прийняте. Адміністрація Джо Байдена зосереджена на тому, щоб закликати Палату представників США прийняти проєкт закону. Там вірять, що у разі винесення його на голосування допомога буде прийнята.

США та допомога Україні