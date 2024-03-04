Спікер Конгресу Майк Джонсон раніше відклав розгляд двопартійного пакету допомоги для України, проте не виключив можливості ухвалення нової пропозиції. За його словами, спочатку необхідно завершити процес фінансування уряду, а вже потім розглядати додаткові законопроєкти.

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Нова ініціатива – старе питання

За кулісами Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями, які підтримують новий законопроєкт.

Голова Комітету з міжнародних справ Майкл Маккол взяв на себе лідерство у підготовці пропозиції та пошуку консенсусу, прагнучи остаточно розв'язати питання наприкінці березня або на початку квітня.

Ми повинні щось зробити,

– відверто заявив конгресмен з Пенсильванії Браян Фіцпатрік, один з лідерів ініціативи.

Попри те що Джонсон ще не визначився з позицією щодо плану, він зазначив, що винесе на голосування його після розв'язання питання з фінансуванням уряду. Статися це має після середини березня.

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