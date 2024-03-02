Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус. Він також сказав, що спікер Палати представників США Майк Джонсон готується зробити крок щодо допомоги Україні після особистої зустрічі з президентом Джо Байденом.

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Трампісти погрожують Джонсону відставкою, якщо той підтримає Україну

Радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван зауважив, що у Джонсона сьогодні є шанс увійти в історію та вийти з тіні Дональда Трампа. Для цього йому треба ухвалити правильне історичне рішення як політичний лідер, що займає важливу посаду у Сполучених Штатах.

Водночас трампісти виступають проти такого рішення та заявили, що в такому випадку вони ініціюватимуть відставку Майка Джонсона.

Якщо він ухвалить це рішення, а прибічники Трампа почнуть ініціювати тему його відставки, то лідер меншості демократів у нижній палаті сказав, що вони не підтримають відставку Джонсона, якщо той поставить на голосування проєкт закону про підтримку України, який ініціювала верхня палата,

– зазначив Юнус.

На його думку, ситуація рухається у позитивному напрямку. Ця напруга навколо голосування за допомогу Україні – звична справа для Штатів. Тож наша держава отримає те, що їй необхідно, оскільки це вигідно обидвом партіям.

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