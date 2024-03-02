Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус. Он также сказал, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон готовится сделать шаг касательно помощи Украине после личной встречи с президентом Джо Байденом.
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Трамписты угрожают Джонсону отставкой, если тот поддержит Украину
Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что у Джонсона сегодня есть шанс войти в историю и выйти из тени Дональда Трампа. Для этого ему надо принять правильное историческое решение как политический лидер, занимающий важную должность в Соединенных Штатах.
В то же время трамписты выступают против такого решения и заявили, что в таком случае они будут инициировать отставку Майка Джонсона.
Если он примет это решение, а сторонники Трампа начнут инициировать тему его отставки, то лидер меньшинства демократов в нижней палате сказал, что они не поддержат отставку Джонсона, если тот поставит на голосование проект закона о поддержке Украины, который инициировала верхняя палата,
– отметил Юнус.
По его мнению, ситуация движется в положительном направлении. Это напряжение вокруг голосования за помощь Украине – привычное дело для Штатов. Поэтому наше государство получит то, что ей необходимо, поскольку это выгодно обеим партиям.
Помощь Украине от США: последние помощи
- Спикеры 23 парламентов и руководительница Европарламента подписали открытое письмо к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. Они призвали его способствовать принятию Конгрессом решения о выделении помощи Украине.
- Джонсон после переговоров в Белом доме заявил, что прежде всего надо заботиться о "потребностях Америки". Однако добавил, что "своевременно" вынесет на голосование вопрос помощи Киеву.
- Издание CNN написало, что в Пентагоне рассматривают выделение 4 миллиардов долларов Украине. Даже если не будут иметь гарантий, что Конгресс пополнит эти средства.