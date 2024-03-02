Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус. Он также сказал, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон готовится сделать шаг касательно помощи Украине после личной встречи с президентом Джо Байденом.

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Трамписты угрожают Джонсону отставкой, если тот поддержит Украину

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что у Джонсона сегодня есть шанс войти в историю и выйти из тени Дональда Трампа. Для этого ему надо принять правильное историческое решение как политический лидер, занимающий важную должность в Соединенных Штатах.

В то же время трамписты выступают против такого решения и заявили, что в таком случае они будут инициировать отставку Майка Джонсона.

Если он примет это решение, а сторонники Трампа начнут инициировать тему его отставки, то лидер меньшинства демократов в нижней палате сказал, что они не поддержат отставку Джонсона, если тот поставит на голосование проект закона о поддержке Украины, который инициировала верхняя палата,

– отметил Юнус.

По его мнению, ситуация движется в положительном направлении. Это напряжение вокруг голосования за помощь Украине – привычное дело для Штатов. Поэтому наше государство получит то, что ей необходимо, поскольку это выгодно обеим партиям.

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