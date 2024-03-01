Законопроект получил двухпартийную поддержку в верхней палате Конгресса менее чем за 36 часов до вероятного частичного прекращения работы правительства. Его передали на подпись президенту США Джо Байдену для того, чтобы он вступил в силу.
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Что предусматривает этот законопроект
Это двухпартийное соглашение предотвращает прекращение работы правительства и предоставляет Конгрессу дополнительное время для изучения законопроектов по полному финансированию на весь финансовый год.
Документ предусматривает выделение средств на финансирование министерств сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и городского развития по делам ветеранов, энергетики, юстиции, торговли, энергетики и других ведомств до 8 марта.
Остальные финансовые мероприятия на 2024 год, в частности законопроекты, имеющие больший конфликтный характер, и которые будет финансировать Пентагон, Министерство внутренней безопасности и Министерство труда, здравоохранения, социальных служб и образования, получат новый срок до 22 марта.
Помощь США для Украины: последние новости
- Проукраинский республиканец в Палате представителей США Брайан Фитцпатрик готовит попытку обойти спикера Майка Джонсона, чтобы добиться одобрения помощи Украине. Конгрессмен сообщил журналистам, что готовит так называемую петицию об увольнении, которая может заставить Палату представителей проголосовать, если она наберет 218 подписей.
- Президент США Джо Байден 27 февраля созвал лидеров обеих партий Конгресса. Американские политики должны были обсудить законопроект о предоставлении Украине помощи. Кроме того, участники должны обсудить одобрение военной помощи Израилю и гуманитарной помощи палестинцам, другие угрозы на Ближнем Востоке, в частности со стороны Ирана.
- После окончания разговора с Байденом лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер, выходя из Белого Дома, сказал, что это была "одна из самых напряженных встреч", которую ему приходилось когда-либо переживать. Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что на встрече американский глава подчеркнул на насущной необходимости Конгресса поддержать Украину, которая защищается от жестокого российского вторжения.