Законопроєкт отримав двопартійну підтримку у верхній палаті Конгресу менш ніж за 36 годин до ймовірного часткового припинення роботи уряду. Його передали на підпис президенту США Джо Байдену для того, щоб він набув чинності.

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Що передбачає цей законопроєкт

Ця двопартійна угода запобігає припиненню роботи уряду і надає Конгресу додатковий час для вивчення законопроєктів щодо повного фінансування на весь фінансовий рік.

Документ передбачає виділення коштів на фінансування міністерств сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва й міського розвитку у справах ветеранів, енергетики, юстиції, торгівлі, енергетики та інших відомств до 8 березня.

Решта фінансових заходів на 2024 рік, зокрема законопроєкти, що мають більший конфліктний характер, і які буде фінансувати Пентагон, Міністерство внутрішньої безпеки та Міністерство праці, охорони здоров’я, соціальних служб і освіти, отримають новий термін до 22 березня.

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