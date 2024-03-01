Законопроєкт отримав двопартійну підтримку у верхній палаті Конгресу менш ніж за 36 годин до ймовірного часткового припинення роботи уряду. Його передали на підпис президенту США Джо Байдену для того, щоб він набув чинності.
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Що передбачає цей законопроєкт
Ця двопартійна угода запобігає припиненню роботи уряду і надає Конгресу додатковий час для вивчення законопроєктів щодо повного фінансування на весь фінансовий рік.
Документ передбачає виділення коштів на фінансування міністерств сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва й міського розвитку у справах ветеранів, енергетики, юстиції, торгівлі, енергетики та інших відомств до 8 березня.
Решта фінансових заходів на 2024 рік, зокрема законопроєкти, що мають більший конфліктний характер, і які буде фінансувати Пентагон, Міністерство внутрішньої безпеки та Міністерство праці, охорони здоров’я, соціальних служб і освіти, отримають новий термін до 22 березня.
Допомога США для України: останні новини
- Проукраїнський республіканець у Палаті представників США Брайан Фітцпатрік готує спробу обійти спікера Майка Джонсона, щоб домогтися схвалення допомоги Україні. Конгресмен повідомив журналістам, що готує так звану петицію про звільнення, яка може змусити Палату представників проголосувати, якщо вона набере 218 підписів.
- Президент США Джо Байден 27 лютого скликав лідерів обох партій Конгресу. Американські політики мали обговорити законопроєкт про надання Україні допомоги. Крім того, учасники мають обговорити схвалення військової допомоги Ізраїлю та гуманітарної допомоги палестинцям, інші загрози на Близькому Сході, зокрема з боку Ірану.
- Після закінчення розмови з Байденом лідер демократів у Конгресі Чак Шумер, виходячи з Білого Дому, сказав, що це була "одна з найнапруженіших зустрічей", яку йому доводилося коли-небудь переживати. Також Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр додала, що на зустрічі американський очільник наголосив на нагальній потребі Конгресу підтримати Україну, яка захищається від жорстокого російського вторгнення.