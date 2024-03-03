Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що нелегальна міграція створює величезні проблеми у Сполучених Штатах. Насамперед зростає кількість злочинів. Зокрема, і вбивств.

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Хто винен у міграційній проблемі

Як наголосив Пінкус, виборці тиснуть на конгресменів, аби цю ситуацію нарешті вирішили. Представник Республіканської партії Дональд Трамп взагалі обрав цю тему ледь не головною у передвиборчій кампанії. Тут є спекуляції, але тема дійсно серйозна.

До прикладу, у тому ж Нью-Йорку в метро проживають не лише безхатьки, але й нелегальні мігранти. Вони можуть отримувати пільги та можливості проживати у житлі для незаможних. Це обурює місцеве населення.

У США вже почали поширюватися різні венеричні хвороби, туберкульоз тощо. Також деякі мігранти створюють різні мафіозні групи, які переправляють наркотики.

За різними даними, за останні три роки до США переїхали близько 12 мільйонів нелегалів. Була інформація, що до кінця року ця цифра зросте до 18 мільйонів.

Це – катастрофа. Сьогодні це дуже сильно закрутилося. Я пов'язую це з тим, що відбувається в Україні, в Придністров'ї, на Близькому сході. Це все робить одна й та ж людина – Путін. Він вбиває в себе опозицію; погрожує світу ядерною зброєю. І Захід все це терпить. Водночас вважаю, що це – наша внутрішня проблема. І вона не може стосуватися допомоги Україні та Ізраїлю,

– підкреслив Пінкус.

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