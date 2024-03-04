Спикер Конгресса Майк Джонсон ранее отложил рассмотрение двухпартийного пакета помощи для Украины, однако не исключил возможности принятия нового предложения. По его словам, сначала необходимо завершить процесс финансирования правительства, а уже потом рассматривать дополнительные законопроекты.

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Новая инициатива – старый вопрос

За кулисами Джонсон провел частные встречи с республиканцами, которые поддерживают новый законопроект.

Председатель Комитета по международным делам Майкл Маккол взял на себя лидерство в подготовке предложения и поиска консенсуса, стремясь окончательно решить вопрос в конце марта или в начале апреля.

Мы должны что-то сделать,

– откровенно заявил конгрессмен из Пенсильвании Брайан Фицпатрик, один из лидеров инициативы.

Несмотря на то что Джонсон еще не определился с позицией по плану, он отметил, что вынесет на голосование его после решения вопроса с финансированием правительства. Произойти это должно после середины марта.

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