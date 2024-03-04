Спикер Конгресса Майк Джонсон ранее отложил рассмотрение двухпартийного пакета помощи для Украины, однако не исключил возможности принятия нового предложения. По его словам, сначала необходимо завершить процесс финансирования правительства, а уже потом рассматривать дополнительные законопроекты.
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Новая инициатива – старый вопрос
За кулисами Джонсон провел частные встречи с республиканцами, которые поддерживают новый законопроект.
Председатель Комитета по международным делам Майкл Маккол взял на себя лидерство в подготовке предложения и поиска консенсуса, стремясь окончательно решить вопрос в конце марта или в начале апреля.
Мы должны что-то сделать,
– откровенно заявил конгрессмен из Пенсильвании Брайан Фицпатрик, один из лидеров инициативы.
Несмотря на то что Джонсон еще не определился с позицией по плану, он отметил, что вынесет на голосование его после решения вопроса с финансированием правительства. Произойти это должно после середины марта.
Больше о ситуации
- Предлагаемый новый план предусматривает предоставление военной помощи на сумму 66 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Однако он исключает гуманитарную помощь, которая была частью пакета Сената и приоритетом для многих демократов.
- Законопроект предлагает введение ограничений на въезд нелегальных мигрантов в США до тех пор, пока не будет достигнуто оперативного контроля над границей. Он предусматривает и возвращение мигрантов в Мексику или другие страны, откуда они происходят.
- Убедить многих демократов голосовать за инициативу будет непросто, поскольку они против иммиграционных ограничений. В то же время ряд политиков хочет установить условия для помощи Израилю на фоне гуманитарного кризиса в Газе. Эту идею республиканцы категорически отвергают.
- Несмотря на трудности, сторонники помощи Украине настаивают на срочности действий, ведь Россия – не дремлет и наступает. Сторонники законопроекта говорят, что действовать нужно немедленно.