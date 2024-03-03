Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что 61 миллиарда долларов, который должны выделить Украине, недостаточно. Нужно передавать и другое оружие, которое нанесет оккупантам серьезные проблемы.
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Пора наконец давать Украине то, что ей нужно
Пинкус не согласен с позицией Джо Байдена, который до сих пор не предоставил Украине мощные виды оружия. По его мнению, сейчас в администрации президента США царит подход избежания дополнительной эскалации. Это – губительный и неправильный путь.
Надо быстрее решать вопрос войны в Украине. Нужно передать Киеву все необходимое. 61 миллиард – это мало. Нужно еще больше поставок. Но опять-таки все зависит от того, созрели ли наконец-то наши "тугодумы" в США, что нужно давать Украине все для победы,
– сказал Пинкус.
В США действительно есть проблемы с нелегальной миграцией. Но это не должно быть причиной брать в "заложники" вопрос продолжения военной помощи для Украины и Израиля. Нужно наконец-то сделать так, чтобы была возможность нанести России военное поражение.
Украине нужны другие виды оружия... Я уже говорил. Это – самолеты, системы ПВО и ракеты дальнего радиуса действия для систем HIMARS,
– подчеркнул Пинкус.
Военная помощь для Украины: коротко
- 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект о поддержке Украины, Израиля и Тайваня. Согласно ему Киев должен получить военную помощь на более 61 миллиард долларов. Далее законопроект должны принять в Палате представителей, но тамошний спикер Майк Джонсон тормозит процесс.
- Джонсона пригласили на встречу с Джо Байденом и лидерами обеих партий Конгресса. Потом он заявил, что конгрессмены вернутся к вопросу помощи Украине. Но это произойдет после того, как партии договорятся о дальнейшем финансировании правительства.
- Параллельно есть попытки обойти позицию Майка Джонсона. Проукраинский республиканец в Палате представителей Брайан Фитцпатрик готовит попытку принять финансирование в обход Джонсона.