Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що 61 мільярда доларів, який мають виділити Україні, недостатньо. Потрібно передавати й іншу зброю, яка завдасть окупантам серйозних проблем.
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Пора нарешті давати Україні те, що їй потрібне
Пінкус не погоджується із позицією Джо Байдена, який досі не надав Україні потужніші види зброї. На його думку, зараз в адміністрації президента США панує підхід уникнення додаткової ескалації. Це – згубний і неправильний шлях.
Треба швидше розв'язувати питання війни в Україні. Потрібно передати Києву усе необхідне. 61 мільярд – це мало. Потрібно ще більше постачань. Але знову-таки все залежить від того, чи дозріли нарешті наші "тугодуми" у США, що потрібно давати Україні все для перемоги,
– сказав Пінкус.
У США дійсно є проблеми з нелегальною міграцією. Але це не має бути причиною брати у "заручники" питання продовження військової допомоги для України та Ізраїлю. Потрібно нарешті зробити так, аби була можливість завдати Росії військової поразки.
Україні потрібні інші види зброї… Я вже казав. Це – літаки, системи ППО та ракети дальнього радіуса дії для систем HIMARS,
– підкреслив Пінкус.
Військова допомога для України: коротко
- 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт про підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Згідно з ним Київ має отримати військову допомогу на понад 61 мільярд доларів. Далі законопроєкт мають ухвалити у Палаті представників, але тамтешній спікер Майк Джонсон гальмує процес.
- Джонсона запросили на зустріч з Джо Байденом та лідерами обох партій Конгресу. Згодом він заявив, що конгресмени повернуться до питання допомоги України. Але це станеться після того, як партії домовляться про подальше фінансування уряду.
- Паралельно є спроби обійти позицію Майка Джонсона. Проукраїнський республіканець у Палаті представників Браян Фіцпатрік готує спробу ухвалити фінансування в обхід Джонсона.