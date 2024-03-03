Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що 61 мільярда доларів, який мають виділити Україні, недостатньо. Потрібно передавати й іншу зброю, яка завдасть окупантам серйозних проблем.

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Пора нарешті давати Україні те, що їй потрібне

Пінкус не погоджується із позицією Джо Байдена, який досі не надав Україні потужніші види зброї. На його думку, зараз в адміністрації президента США панує підхід уникнення додаткової ескалації. Це – згубний і неправильний шлях.

Треба швидше розв'язувати питання війни в Україні. Потрібно передати Києву усе необхідне. 61 мільярд – це мало. Потрібно ще більше постачань. Але знову-таки все залежить від того, чи дозріли нарешті наші "тугодуми" у США, що потрібно давати Україні все для перемоги,

– сказав Пінкус.

У США дійсно є проблеми з нелегальною міграцією. Але це не має бути причиною брати у "заручники" питання продовження військової допомоги для України та Ізраїлю. Потрібно нарешті зробити так, аби була можливість завдати Росії військової поразки.

Україні потрібні інші види зброї… Я вже казав. Це – літаки, системи ППО та ракети дальнього радіуса дії для систем HIMARS,

– підкреслив Пінкус.

Військова допомога для України: коротко