Видання Politico заявило, що у вівторок 12 березня Білий дім оголосить, що відправить Україну далекобійні ракети ATACMS. Про це журналістам розповіли американські чиновники, знайомі із переговорами.
Білий дім скоро оголосить про новий пакет допомоги для України. ЗМІ заявили, що до нього нарешті увійдуть довгоочікувані ракети ATACMS.
Джерело:Politico
Видання Politico заявило, що у вівторок 12 березня Білий дім оголосить, що відправить Україну далекобійні ракети ATACMS. Про це журналістам розповіли американські чиновники, знайомі із переговорами.