Про це повідомили у виданні Reuters у вівторок, 12 березня. Таку інформацію надали, посилаючись на двох невказаних американських офіційних осіб.
Дивіться також Аргумент для громадян США: чому республіканці готують свій пакет допомоги Києву
Новий пакет військової допомоги
У виданні зазначили, що це перший подібний крок Сполучених Штатів за кілька місяців, оскільки додаткові кошти для Києва, як і раніше, блокуються лідерами республіканців у Конгресі.
Чиновники, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що оголошення військової допомоги оголосять пізніше у вівторок.
За даними видання, новий пакет військової допомоги Україні може сягнути 400 мільйонів доларів.
Інші подробиці наразі невідомі.
Голова ЦРУ наголосив на важливості виділення підтримки України: коротко
- Вільям Бернс, глава ЦРУ, 11 березня виступив у Сенатському комітеті з питань розвідки. Він попередив, що скорочення фінансування України для США було б "величезною та історичною помилкою".
- Він наголосив, що Україна, без додаткової допомоги від США ймовірно, втратить "значні позиції" у боротьбі з Росією у 2024 році.
- Бернс наголосив, що без додаткової допомоги у 2024 році "ви побачите більше Авдіївок, і це, як мені здається, було б величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів".
- За словами глави ЦРУ, якщо наша держава отримає гроші, то зможе повернути собі наступальну ініціативу до початку наступного року. І, як зазначив Бернс, це дозволить на перспективу вести переговори з більш сильної позиції.