Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що перипетії з військовою допомогою для України від США тривають вже досить довго. Спершу республіканці хотіли, щоб туди додали питання кордону з Мексикою. Потім відступили від цього, а згодом знову почали за це говорити.

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Потім республіканці почали говорити про те, щоб прибрати із законопроєкту гуманітарну допомогу. Зараз вже йдуть розмови про альтернативний законопроєкт.

Мені здається, що там є певна команда щодо затягування цього процесу. А створення альтернативних законопроєктів – один із таких варіантів,

– сказав Ус.

Чи є ризик, якщо будуть кредити

Як наголосив Ус, у фінансових колах є такий жарт. Якщо комусь виділяють гранти, то це дають гроші, аби ви відчепилися. Якщо ж дають кредити – то розраховують на те, що ви ці гроші повернете. Відповідно кредити для України містять в собі зацікавлення партнерів, аби Київ таки переміг у цій війні.

Крім того, Україна отримує кредити від Європейського Союзу. Але там надзвичайно лояльні умови. Якщо таке ж буде від США – то проблем немає.

ЄС дає нам кредити на 35 років. Відсотки там незначні. І Україна може їх не виплачувати, якщо буде здійснювати реформи. Отож, головне – умови кредитів. Якщо вони будуть доволі пільговими і стосуватимуться періоду 30+ років, то не вбачаю в цьому проблем,

– сказав Ус.

Це буде аргументом для певної кількості громадян США, яким не подобається, що Україні буцімто просто дають гроші. Хоча відомо, що переважна більшість з цих грошей йде у військово-промисловий комплекс Штатів, що створює додаткові робочі місця. Про це потрібно регулярно говорити.

Військова допомога від США: коротко