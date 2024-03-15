Сегодня, 15 марта, в России начались так называемые выборы президента. С самого утра в Белгороде не умолкали взрывы, а в Москве горела избирательная урна.

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У самого "пылает", а он продолжает угрозы

На фоне боев, которые продолжают идти в Курской и Белгородской области между войсками Кремля и российскими добровольцами, Путин решил сделать заявление.

Так, во время заседания Совета безопасности страны – агрессорки российский диктатор прокомментировал прорыв границы, а также "хлопок" в двух областях. Он традиционно обвинил Киев.

Путин заверил, что якобы Украина пытается сорвать президентские выборы, запугав гражданских россиян.

Также он начал петь дифирамбы российской "пе-ве-о". Мол, она перехватила 95 процентов всего, что летело на территорию его страны со стороны границы.

Кроме того, глава Кремля сказал, что Россию якобы пытались штурмовать на курском и белгородском направлениях более 2,5 тысяч "украинских диверсантов" и 35 танков. Впрочем, Путин отметил, что эта атака была отражена.

Также россиянин традиционно начал угрожать, что удары по территории России не останутся без ответа.

Справка: Следует заметить, что это первая реакция Путина на прорыв границы российскими повстанцами. Напомним, что сама спецоперация РДК, "Легиона Свободы" и Сибирского батальона началась утром 12 марта и до сих пор продолжается в пределах Курской и Белгородской области. В то же время глава Кремля решился прокомментировать события на российско-украинской границе только через двое суток. Российских добровольцев он назвал иностранными наемниками. Также он обвинил Украину. Мол, и хочет захватить российские территории, чтобы использовать их для обмена во время переговоров.

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