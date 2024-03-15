Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що зараз диктатора кинувся рятувати ситуацію, тому дає інтерв'ю пропагандистам та записує безглузді звернення до народу.

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Паніка присутня

Російським добровольцям вдалося навести паніку на народному рівні. На одному з ліберальних російських каналів, який мовить за кордоном, виступав журналіст із Бєлгорода, який веде телеграм канал. Він скаржився, що нібито Україна б'є по якихось безглуздих об'єктах, але водночас сам сказав, що у регіоні панує паніка.

Мені здається, що це завдання виконане. Крім цього, я вважаю, що вдалося навести паніку й на Путіна,

– мовив Шейтельман.

Російський президент завжди намагався робити все максимально тихо, але тут раптом активізувався. Спочатку дав величезне інтерв'ю пропагандисту Дмітрію Кисельову, а наступного дня зробив безглузде звернення до жителів Росії.

Наслідки нового рейду російських добровольців у жодному разі не вплинуть на результат "виборів". Тож не треба чекати, що знизиться явка, чи росіяни не голосуватимуть за диктатора. Проголосять, як з Алєксандром Лукашенком у 2020 році, коли результати виборів були повністю фальсифіковані.

Головне, що комплекс дій російських добровольців та дії наших безпілотників сильно послабили підтримку Путіна, особливо серед регіональних еліт.

Я думаю, що зараз вони (російські еліти – 24 Канал) вкрай незадоволені диктатором,

– додав політтехнолог.

До прикладу, зверніть увагу на те, що відбувається з найбільшою нафтопереробною російською компанією "Лукойл". Після того як розбомбили два нафтопереробні заводи, у власному кабінеті повісився віцепрезидент компанії. До слова, це вже четвертий президент "Лукойл", який загинув від початку повномасштабного вторгнення.

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