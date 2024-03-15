Про це повідомляють джерела 24 Каналу в українській розвідці.
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Збої у системі
У Росії 15 – 17 березня проходять так звані "вибори" президента. Однак все не відбувається так гладко, як планували у Кремлі. Зокрема, росіяни фіксують збої у роботі системи дистанційного електронного голосування на виборах.
Користувачі скаржаться, що головна сторінка сайту не завантажується, час від часу з'являються повідомлення про відсутність інтернету. Росіяни не можуть проголосувати, або ж їхні голоси не зараховуються зовсім.
Зайшла проголосувати в "Госуслугах" – все постійно вилітало. Видали один бюлетень, як написали – вилетіло. Врешті-решт не віддала свій голос, заново теж вже не можу. Як бути – не знаю,
– пошуть у мережі.
Повідомляється, що збої у роботі електронного голосування в Росії стали наслідком роботи ГУР. Водночас пропагандистські ЗМІ намагаються виправдати ситуацію "великим напливом охочих проголосувати".
Що відбувається на виборах
- Російські вибори проходять не настільки спокійно, як того хотіла влада. У різних регіонах країни виборці приходять на дільниці та влаштовують провокації. Наприклад, в Москві, Карачаєво-Черкесії та Ростовській області росіяни заливали зеленкою урни. У столиці жінка також вирішила підпалити урну – таких випадків було кілька по країні. Що відбувається на виборах у Росії – читайте у матеріалі 24 Каналу.
- Водночас Кремль вирішив провести так зване "голосування" й на окупованих українських землях. У деяких регіонах українців силоміць змушують віддати голос. Активісти попереджають, що росіяни планують теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях, щоб звинуватити у всьому ЗСУ. Докладно про все, що відомо про "вибори" в окупації – 24 Канал зібрав у цьому матеріалі.