Об этом сообщают источники 24 Канала в украинской разведке. Отмечается, что голоса некоторых россиян вовсе не засчитывает – однако очевидно, что они все равно станут голосами за Владимира Путина.

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Сбои в системе

В России 15 – 17 марта проходят так называемые "выборы" президента. Однако все не происходит так гладко, как планировали в Кремле. В частности, россияне фиксируют сбои в работе системы дистанционного электронного голосования на выборах.

Пользователи жалуются, что главная страница сайта не загружается, время от времени появляются сообщения об отсутствии интернета. Россияне не могут проголосовать, или же их голоса не засчитываются вовсе.

Зашла проголосовать в "Госуслугах" – все постоянно вылетало. Выдали один бюллетень, как написали – вылетело. В конце концов не отдала свой голос, заново тоже уже не могу. Как быть – не знаю,

– поищите в сети.

Сообщается, что сбои в работе электронного голосования в России стали следствием работы ГУР. В то же время пропагандистские СМИ пытаются оправдать ситуацию "большим наплывом желающих проголосовать"

Что происходит на выборах