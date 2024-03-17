В ночь с 16 на 17 марта к россиянам в гости пришли "хлопки". Громко было в Курской, Брянской и Калужской областях.
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Что известно о взрывах
Жители Курска поздно вечером слышали "хлопок". В соцсетях оккупанты писали, что было громко в Медвенском районе. Также сообщалось о проблемах со светом в северо-западной части города.
Также громко было на Брянщине. Губернатор Брянской области Александр Богомаз, как это постоянно делают власти оккупантов в таких случаях, отчитался о якобы успешной работе ПВО. По его словам, над Брянским районом якобы сбили воздушную цель. А именно баллистическую ракету С-200, в запуске которой он попытался обвинить Украину. Российский губернатор также сообщил о работе оперативных служб на месте и отсутствии пострадавших.
Соцсетями распространяются кадры, сделанные камерами видеонаблюдения. На одном из таких видео можно увидеть яркую вспышку и услышать, что над Брянщиной было довольно громко.
В Брянской области ночью прогремели взрывы: смотрите видео
На других кадрах можно услышать, как после взрыва сработала сигнализация.
В Брянской области произошел "хлопок": смотрите видео
В Калужской области тоже было громко. Так называемые российские военкоры заявили, что там якобы сбили три "украинские БПЛА самолетного типа". По версии оккупантов, в Калужской области тоже нет пострадавших.
Россияне постоянно слышат взрывы
- Недавно в Самарской области россияне слышали звуки "хлопка". Источники 24 Канала сообщили, что там дроны СБУ атаковали три НПЗ "Роснефти": Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский.
- Удар беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани попал на видео. Кадры подтверждают, что произошло попадание.
- В Липецкой области страны-агрессора не так давно тоже раздавались взрывы. Россияне заявили о якобы атаке ударных беспилотников на станцию Становая, входящую в состав нефтепровода "Дружба". На ее территории будто бы обнаружили остатки двух сбитых российскими военными дронов.