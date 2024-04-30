В Україні повинна бути тотальна мілітаризація економіки, спрямована на виробництво зброї. Про це розповів 24 Каналу політолог Тарас Загородній, зазначивши, що наша країна може перемогти тільки з механізацією армії, що дасть можливість закривати хоча б 50% потреб ЗСУ.
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Завдання України
Україна має сфокусувати увагу й на перенесення війни на територію Росії, зокрема удари по НПЗ. Це знищить економічний потенціал Росії. За словами політолога, США розглядають Росію як потенційного союзника у війні проти Китаю – це своєрідний засіб тиску України на союзників.
Стратегія перемоги України – поставити західний світ перед фактом: або вони (партнери України – 24 Канал) розв'язують маленьку проблему, тобто забезпечують Україну всім, що потрібно, або Україна створить велику проблему – зруйнує російські нафтопроводи, газогони та компресори до того стану, що економіка Росії просто почне розвалюватись,
– сказав Загородній.
Він вважає, що Україна повинна концентруватися на виробництві своєї зброї не лише для власних потреб, але й для експорту, щоб наповнювати український бюджет. Варто співпрацювати з іноземними військово-промисловими комплексами, аби показувати свою військову міць та бути корисними для підтримування миру у світі.
Варто виходити на інтеграцію із серйозними виробниками американського ВПК. Тоді ми станемо корисними для їхніх нафтових корпорацій і підприємств. Я вас запевняю, таким чином ми покажемо, що з нами вигідніше дружити, ніж сваритися. Така стратегія зовсім по-іншому поміняє хід війни,
– зауважив Тарас Загородній.
Які проблеми у Росії
Збільшення кількості дронів дає можливість Силам оборони руйнувати ще більше російських НПЗ. Нещодавно були вибухи у Краснодарському краї. Пошкоджене обладнання на газогонах чи нафтопроводах росіянам важко і довго міняти, адже воно не є вітчизняним.
Якщо один компресор просто ламається, то мінімум на місяць, а може й на пів року, нафтопровід не працює. Тоді нафту треба завозити залізничним транспортом, а це дуже дорого і велике навантаження на залізницю. Це реальна можливість розпаду російської економіки,
– висловився політолог.
Загородній наголосив, якщо у Росії не буде можливості експортувати нафту, адже це один з основних ресурсів заробітку, та зникне можливість викачувати її з регіонів – тоді стане можливим розпад економічної системи Кремля.
Удари по НПЗ Росії
- Атаки дронами та повені у Росії знизили показники щотижневого перероблення російської нафти до 11-місячного мінімуму. З січня Росія переробляє 1,23 мільйона барелів сирої нафти щодня на нафтопереробних заводах, по яких українські війська завдали ударів дронами. Це на 280 тисяч барелів менше, ніж до початку ударів ЗСУ по заводах наприкінці січня 2024 року.
- У Краснодарському краї Росії вночі 27 квітня зазнали атак два нафтопереробні заводи. Окрім двох НПЗ, було гучно і на військовому аеродромі "Кущевськ" у Краснодарському краї. Об'єкти атакували дрони СБУ.
- У Росії знову заявляють про чергову атаку безпілотних літальних апаратів. Згодом російські ЗМІ повідомили, що внаслідок падіння двох БпЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів.