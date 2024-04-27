Власне, у ніч проти 27 квітня безпілотники завдали удару по Слов'янському НПЗ в Краснодарському краї Росії. Операція стала можливою завдяки групі "Ї" руху "Маріуполь.Спротив".

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Деталі атаки на Слов'янський НПЗ

Як пишуть партизани, ще в середині березня 2024 року їхні агенти передали: на території Слов'янського НПЗ почали встановлювати захисні сітки. Світлини конструкції та її опис з місця дозволив зробити так, аби для дронів вони не були проблемою.

У квітні поруч з резервуарами росіяни встановили мобільні РЕБ "Гроза-С". Про їх наявність та місце розташування теж... Ну, ви зрозуміли (повідомили агенти руху "Маріуполь.Спротив" – 24 Канал),

– йдеться в джерелі.



"Гроза-С" – мобільна система РЕБ, яку використовує ворог / Фото з ворожих білоруських джерел

Учасники руху спротиву зазначають: вони надзвичайно пишаються своїм досягненням. Також вони закликають долучатися до спільноти партизанів. Щонайголовніше, це перший раз, коли завдяки проукраїнським агентам вдалось завдати збитків ворогові.



Дрони уразили Слов'янський НПЗ в Краснодарському краї / Фото "Маріуполь.Спротив"

Зверніть увагу! Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в лютому 2024 року заявляв, що прибічники спротиву вистежили два російські літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50. Якраз-таки завдяки цьому їх вдалося знищити.

Як вказано вище, окупанти почали зводили захисні конструкції в районі Слов'янського НПЗ в середині березня – тоді, коли безпілотники активно атакували різні нафтопереробні об'єкти в Росії. Зокрема, дрони поцілили в Куйбишевський НПЗ в Самарській області, а також підприємство "Лукойл" у Нижньогородській області.

Аналітики Reuters кажуть, що 7 нафтових заводів окупантів зупинили роботу потужностей з перероблення 4,6 мільйона тон нафти внаслідок атаки БпЛА. Це 7% від загального обсягу, за розрахунками експертів. Водночас у Кремлі поспішили запевнити, що виконають задекларований на рік план з нафтоперероблювання, змінювати його не збираються.

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Додамо наостанок, що, за інформацією джерел 24 Каналу, за атакою на російські НПЗ проти 27 квітня стоїть саме Служба безпеки України. Як ми уже тепер знаємо, спецслужбовці працювали не без допомоги партизанів.