В Климкин говорят, что из Албании украинских туристов уже забрали
В МИД Украины отчитываются, что всех украинских туристов, ожидавших в аэропорту столицы Албании, уже успешно забрали домой.
Об этом вечером 2 июля сообщил руководитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
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По его словам, в 22:20 из столицы Албании Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, которые ожидали возвращения домой.
Ранее в понедельник стало известно, что около 200 украинцев из-за авиаперевозчика Bravo Airways не могут вернуться домой.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за проблем с туроператорами и перевозчиками украинцы также не могут вернуться домой из Туниса, Испании и Грузии.
Источник: 24 Канал
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