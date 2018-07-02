В Климкин говорят, что из Албании украинских туристов уже забрали

В МИД Украины отчитываются, что всех украинских туристов, ожидавших в аэропорту столицы Албании, уже успешно забрали домой.

Об этом вечером 2 июля сообщил руководитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

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По его словам, в 22:20 из столицы Албании Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, которые ожидали возвращения домой.

О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому. pic.twitter.com/YHoGHdv2ht — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 липня 2018 р.

Ранее в понедельник стало известно, что около 200 украинцев из-за авиаперевозчика Bravo Airways не могут вернуться домой.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за проблем с туроператорами и перевозчиками украинцы также не могут вернуться домой из Туниса, Испании и Грузии.