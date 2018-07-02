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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Появилась информация о странах, в которых застряли украинские туристы

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Украинские туристы не могут вылететь из аэропортов Туниса, Албании, Грузии и столичного "Киева"
Украинские туристы не могут вылететь из аэропортов Туниса, Албании, Грузии и столичного "Киева" / Соцсети

На данный момент украинские туристы застряли в аэропортах по меньшей мере четырех стран, откуда они как не могут вернуться домой, так и вылететь на отдых. Все они являются клиентами одной авиакомпании, которая винит во всем туроператора, но тот свою вину не признает.

Об этом сообщает ТСН.

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Отмечается, что украинцы по несколько часов, а то и суток сидят в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в украинском аэропорту "Киев".

"Все они – клиенты одной авиакомпании. Там пояснили, что задержка рейсов связана с невыплатой средств туроператором. Тот свою вину не признает", – подчеркивают журналисты.

Добавим, что накануне авиакомпания Bravo на своей Facebook-странице заявила, что украинцы застряли в Тунисе из-за мошенничества.

"За неуплату наших рейсов туроператором Oasis Travel сместился весь график полетов. Сейчас все наши силы брошены на урегулирование расписания. Авиакомпания Bravo Airways за свой счет заберет украинских туристов, которых фактически бросил на произвол судьбы туроператор Oasis Travel, задолжавший авиаперевозчику более 1 миллиона долларов. Также Мининфраструктуры будет требовать от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело за мошенничество со стороны туроператора, вследствие чего в Тунисе "застряли" сотни граждан Украины", – говорится в сообщении.

В ситуацию уже вмешался министр инфраструктуры Владимир Омелян, заявив, что собирает туроператоров, турагентов и авиакомпании и будут наводить порядок

Напомним, 29 июня появилась информация, что около 300 украинских туристов застряли в аэропорту тунисского города Монастир и не могут вернуться в Украину. Впоследствии директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, часть украинцев уже вылетела домой. Кроме того, авиакомпания Oasis Travel сделала заявление, что остальные украинцы из Туниса смогут вернуться уже 2 июля. К слову, накануне в столичном аэропорту "Киев" задерживались около 5 запланированных на вылет 30 июня и 1 июля авиарейсов.

Теги: Новости Украины Новости Грузии Албания Туніс отдых авиация
Источник: 24 Канал
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