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Телеканал новин 24 Новини Новини України

З'явилася інформація про країни, в яких застрягли українські туристи

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Українські туристи не можуть вилетіти з аеропортів Тунісу, Албанії, Грузії та столичного "Києва"
Українські туристи не можуть вилетіти з аеропортів Тунісу, Албанії, Грузії та столичного "Києва" / Соцмережі

Наразі українські туристи застрягли в аеропортах щонайменше чотирьох країн, звідки вони не можуть як повернутися додому, так і вилетіти на відпочинок. Усі вони ж клієнтами однієї авіакомпанії, яка звинувачує у всьому туроператора, натомість той своєї провини не визнає.

Про це повідомляє ТСН.

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Зазначається, що українці по кілька годин, а то й діб сидять в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в українському аеропорту "Київ".

"Всі вони – клієнти однієї авіакомпанії. Там пояснили, що затримка рейсів є пов'язаною з невиплатою коштів туроператором. Той своєї провини не визнає", – підкреслюють журналісти.

Додамо, що напередодні авіакомпанія Bravo опублікувала на своїй Facebook-сторінці заявила, що українці "застрягли" у Тунісі через шахрайство.

"Через несплату наших рейсів туроператором Oasis Travel змістився увесь графік польотів. Наразі всі наші сили кинуто на врегулювання розкладу. Авіакомпанія Bravo Airways за власний кошт забере українських туристів, яких фактично покинув напризволяще туроператор Oasis Travel, що заборгував авіаперевізнику понад 1 мільйон доларів. Також Мінінфраструктури вимагатиме від Генпрокуратури порушити кримінальну справу через шахрайство з боку туроператора, внаслідок чого в Тунісі "застрягли" сотні громадян України", – мовиться у дописі.

У ситуацію уже втрутився міністр інфраструктури Володимир Омелян який заявив, що збирає туроператорів, турагентів і авіакомпанії та будуть наводити лад

Нагадаємо, 29 червня з’явилась інформація, що близько 300 українських туристів застрягли в аеропорту туніського міста Монастір і не можуть повернутися до України. Згодом директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич сповістив, частина українців вже вилетіла додому. Крім того, авіакомпанія Oasis Travel зробила заяву, що решта українців з Тунісу зможе повернутися вже 2 липня. До слова, напередодні у столичному аеропорту "Київ" затримувалися близько 5 запланованих на виліт 30 червня та 1 липня авіарейсів.

Теги: Новини України Туніс Албанія Новини Грузії авіація відпочинок
Джерело: 24 Канал
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