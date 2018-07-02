У Клімкіна кажуть, що з Албанії українських туристів вже забрали
У МЗС України звітують, що усіх українських туристів, які очікували в аеропорту столиці Албанії, вже успішно забрали додому.
Про це ввечері 2 липня повідомив керівник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
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За його словами, о 22:20 зі столиці Албанії Тірани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, які очікували на повернення додому.
Раніше у понеділок стало відомо, що приблизно 200 українців через авіаперевізника Bravo Airways не можуть повернутись додому.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через проблеми з туроператорами та перевізниками українці також не можуть повернутись додому з Тунісу, Іспанії та Грузії.
Джерело: 24 Канал
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