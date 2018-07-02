У Клімкіна кажуть, що з Албанії українських туристів вже забрали

У МЗС України звітують, що усіх українських туристів, які очікували в аеропорту столиці Албанії, вже успішно забрали додому.

Про це ввечері 2 липня повідомив керівник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

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За його словами, о 22:20 зі столиці Албанії Тірани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, які очікували на повернення додому.

О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому. pic.twitter.com/YHoGHdv2ht — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 липня 2018 р.

Раніше у понеділок стало відомо, що приблизно 200 українців через авіаперевізника Bravo Airways не можуть повернутись додому.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через проблеми з туроператорами та перевізниками українці також не можуть повернутись додому з Тунісу, Іспанії та Грузії.