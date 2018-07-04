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Популярну серед українців туристичну країну сколихнув землетрус

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Албанію сколихнув землетрус
Албанію сколихнув землетрус / Фото з відкритих джерел

На заході Албанії в середу, 4 липня, стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера, поштовхи якого відчули навіть у столиці країни Тирані.

Як повідомляє видання Reuters, землетрус виник близько 9 години ранку біля затоки Лалесі, популярного серед туристів місця за 30 кілометрів на захід від Тирани.

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Землетрус магнітудою 5,1 бала сколихнув Адріатичне узбережжя на північ від албанського головного порту Дуррес. Він відчувався у столиці Тирані,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після найбільшого поштовху сталася серія більш слабких, із найбільшою магнітудою 4,3 бала. Наразі інформація про травмованих чи будь-які пошкодження майна не надходила.

Мер Тирани закликав людей не панікувати та при можливості уникати перебування у приміщеннях, "поки влада не з’ясує всі обставини".

Як відомо, Албанія є частиною сейсмонебезпечної зони, тут часто відбуваються землетруси, проте їхня сила практично не відчутна.

Нагадаємо, раніше 200 туристів з України застрягли в столиці Албанії – місті Тирані, через скандал із авіаперевізником Bravo Airways. Згодом, керівник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив, що 2 липня усіх українських відпочивальників, які очікували в аеропорту столиці Албанії, вже успішно забрали додому.

Теги: Албанія Землетрус
Джерело: 24 Канал
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