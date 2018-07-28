До Японії наближається тайфун: скасовано 30 авіарейсів, людей готують до можливої евакуації
219
В Японії очікують на удар тайфуну "Джондарі", який прогнозують на вечір 28 липня або ж ранок 29 липня. За даними синоптиків, тайфун знаходиться в Філіппінському морі.
Про це повідомляє телеканал NHK, передає РБК.
Читайте також: Науковець зробив моторошний прогноз про апокаліпсис, який спричинить "Планета X"
У зв'язку з наближенням стихійного лиха, в Японії були скасовано понад 30 внутрішніх авіарейсів.
За словами фахівців, в епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 144 км / год. Влада Японії вже попередила жителів в західній частині країни про те, що також є загроза виникнення повеней і зсувів. Людей закликали підготуватися до можливої евакуації.
Це вже 12-й тайфун сезону. "Джондарі"утворився з тропічного циклону 25 липня.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Росії мало Сирії: хочуть "скоординуватись" проти лівійських терористів9 січня 2016 , 20:09
"Аль-Каїда" планувала теракти в Росії26 лютого 2015 , 08:03
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00