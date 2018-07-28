До Японії наближається тайфун: скасовано 30 авіарейсів, людей готують до можливої евакуації

В Японії очікують на удар тайфуну "Джондарі", який прогнозують на вечір 28 липня або ж ранок 29 липня. За даними синоптиків, тайфун знаходиться в Філіппінському морі.

Про це повідомляє телеканал NHK, передає РБК.

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У зв'язку з наближенням стихійного лиха, в Японії були скасовано понад 30 внутрішніх авіарейсів.

За словами фахівців, в епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 144 км / год. Влада Японії вже попередила жителів в західній частині країни про те, що також є загроза виникнення повеней і зсувів. Людей закликали підготуватися до можливої ​​евакуації.

Це вже 12-й тайфун сезону. "Джондарі"утворився з тропічного циклону 25 липня.