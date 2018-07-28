К Японии приближается тайфун: отменены 30 авиарейсов, людей готовят к возможной эвакуации
В Японии ожидают удар тайфуна "Джондари", который прогнозируют на вечер 28 июля или утро 29 июля. По данным синоптиков, тайфун находится в Филиппинском море.
Об этом сообщает телеканал NHK, передает РБК.
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В связи с приближением стихийного бедствия в Японии были отменены более 30 внутренних авиарейсов.
По словам специалистов, в эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 144 км/час. Власть Японии уже предупредила жителей в западной части страны о том, что также есть угроза возникновения наводнений и оползней. Людей призвали подготовиться к возможной эвакуации.
Это уже 12-й тайфун за нынешний сезон. "Джондари" образовался из тропического циклона 25 июля.
Источник: 24 Канал
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