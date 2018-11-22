Австралию накрыла пыльная буря: невероятные фото и видео

Юго-восточную Австралию накрыла пыльная буря: гигантское облако пыли протяженностью около 500 километров уже достигло Сиднея, а также привело к задержке авиарейсов.

Об этом сообщает ВВС.

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Во многих регионах штата Новый Южный Уэльс власть фиксирует проблемы с видимостью. Известно, что причиной сильной бури являются ветры, которые подхватывают частицы сухого грунта. Бльше того, Метеорологическое бюро Австралии сообщает, что штат с августа переживает засуху.



Пылевая буря в Австралии// Фото: ВВС

Во многих штатах проблема с видимостью // Фото: ВВС

Врачи штата сообщают, что многие люди обращаются из-за проблем с дыханием. Власти Сиднея призывают местных жителей не выходить на улицу – особенно детей, пожилых людей и тех, кто страдает от респираторных заболеваний.

Многие плохо себя чувствуют из-за пыльной бури // Фото: ВВС

Один из жителей городка Брокен-Хилл говорит, что буря стояла над его городом около четырех часов.

Мы выходили на улицу и чувствовали, как пыль оседает на нас,

– рассказывает Мэтт Вайтлум.

Стоит добавить, что люди сравнивают эту пыльную бурю с другой, которая произошла в 2009 году.

Смотрите видео пылевой бури в Австралии

Dust storm hits Sydney pic.twitter.com/kdKupdx15N — Vlad Fabian (@vlafbi) November 22, 2018