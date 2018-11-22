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      Австралию накрыла пыльная буря: невероятные фото и видео

      82 Читати новину українською
      Австралию накрыла пыльная буря...
      Австралию накрыла пыльная буря... / glavred.info

      Юго-восточную Австралию накрыла пыльная буря: гигантское облако пыли протяженностью около 500 километров уже достигло Сиднея, а также привело к задержке авиарейсов.

      Об этом сообщает ВВС.

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      Во многих регионах штата Новый Южный Уэльс власть фиксирует проблемы с видимостью. Известно, что причиной сильной бури являются ветры, которые подхватывают частицы сухого грунта. Бльше того, Метеорологическое бюро Австралии сообщает, что штат с августа переживает засуху.

      пилова буря австралія
      Пылевая буря в Австралии// Фото: ВВС

      пилова буря австралія

      Во многих штатах проблема с видимостью // Фото: ВВС

      Врачи штата сообщают, что многие люди обращаются из-за проблем с дыханием. Власти Сиднея призывают местных жителей не выходить на улицу – особенно детей, пожилых людей и тех, кто страдает от респираторных заболеваний.

      пилова буря австралія

      Многие плохо себя чувствуют из-за пыльной бури // Фото: ВВС

      Один из жителей городка Брокен-Хилл говорит, что буря стояла над его городом около четырех часов.

      Мы выходили на улицу и чувствовали, как пыль оседает на нас,
      – рассказывает Мэтт Вайтлум.

      Стоит добавить, что люди сравнивают эту пыльную бурю с другой, которая произошла в 2009 году.

      Смотрите видео пылевой бури в Австралии

       

       

      Теги: Стихийный бедствия Австралия
      Источник: 24 Канал
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