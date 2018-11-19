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      Пожар в Калифорнии: Трамп назвал главную причину возгорания

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      В Калифорнии бушуют масштабные пожары
      В Калифорнии бушуют масштабные пожары / dawn.com

      Масштабные лесные пожары в Калифорнии уже унесли жизни 77 человек, около тысячи человек числятся пропавшими без вести. Пожар уже уничтожил более 10 тысяч домов американцев.

      Более 50 тысяч жителей Калифорнии были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в ближайшие города, информирует CNBC News.

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      Известно, что в настоящее время пожар охватил уже около 600 квадратных километров местности. Так, к тушению масштабного возгорания присоединились около 5 тысяч пожарных.

      В некоторых районах скорость, с которой распространялся огонь, достигла 130 километров в час.

      Президент США Дональд Трамп после посещения почти полностью уничтоженного огнем калифорнийского города Парадайз, заявил, что "никогда не видел ничего подобного". Он заверил, что федеральные власти выделят все необходимые средства властям Калифорнии для ликвидации последствий стихийного бедствия.

      Кроме этого, Трамп в очередной раз раскритиковал местную власть, назвав главной причиной пожаров "плохое управление лесами" и их "грубое и нерациональное использование".

      В свою очередь, губернатор Калифорнии Джерри Браун считает причиной пожаров "изменение климата". Он также предупредил, что подобные катастрофы будут усиливаться в течение ближайших десятилетий, если федеральная власть не займется проблемой глобального потепления.

      Напомним, что 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул крупный лесной пожар, который не утихает и по сей день.

      пожары в калифорнии: хроника событий
      Теги: Новости Украины Новости США Жертвы Пожар в Калифорнии Пожар Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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