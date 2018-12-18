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      До берегів Індії дістався смертельний циклон: відео

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      До берегів Індії дістався смертельний циклон
      До берегів Індії дістався смертельний циклон / Фото з відкритих джерел

      У штаті Андхра-Прадеш в Індії близько тисячі людей були змушені покинути свої домівки через неочікуваний циклон. Щонайменше двоє людей загинули.

      Про це повідомляє місцеве видання Al Jazeera.

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      Зазначається, що циклон наблизився до узбережжя Індії, принісши на узбережжя сильні дощі та вітер. Внаслідок стихії швидкість вітру досягла 120 кілометрів на годину.

      За повідомленнями місцевої влади, було евакуйовано близько 11 600 людей, оскільки їх будинки ще не встигли відремонтувати після циклону Титлі, що пронісся узбережжям у жовтні цього року.

      Теги: Індія Жертви Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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