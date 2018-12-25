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      Цунамі в Індонезії: рятувальники для пошуку вцілілих людей використали дрони та собак

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      Цунамі в Індонезії: рятувальники для пошуку вцілілих людей використали дрони та собак
      Цунамі в Індонезії: рятувальники для пошуку вцілілих людей використали дрони та собак / dailystar.com.lb

      На західному узбережжі індонезійського острову Ява використали дрони та службових собак для пошуку тих, хто вберігся та вижив після цунамі.

      Про це повідомляє The Daily Star.

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      Рятувальники попереджають, що після пошуків кількість загиблих зросте.

      Крім того, вони вже використали важку техніку, собак та спеціальні камери для того, аби знайти та викопати з бруду та завалин тіла загиблих уздовж 100-кілометрової частини західного узбеження острову Ява.

      Більше того, влада повідомила, що пошуки розширять ще й на південь.

      Є ще декілька місць, які ми раніше не обстежували,
      — зазначив представник агентства з пошуку та порятунку Юсуф Латіф.

      Він додав, що тепер обстежують більш віддалені райони — "і насправді там багато жертв".

      Нагадаємо, що у ніч проти 23 грудня за Києвом Індонезію накрило цунамі. Фахівці припускають, що стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау. Кількість загиблих постійно зростає, понад тисяча людей постраждали та понад 400 пропали безвісти. Понад 4,4 тисячі місцевих жителів змушені були залишити свої домівки через стихію. Більше того менш ніж через 24 години після смертоносного цунамі, яке вдарило по Індонезії, країну сколихнув землетрус магнітудою 5. До слова, це вже не перша стихія за останній тиждень, що вразила цю азійську країну. Зокрема, 16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.

      цунамі в індонезії: хроніка подій

      Теги: Поліція Жертви Цунамі в Індонезії Стихійні лиха Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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